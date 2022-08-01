В округе Биньямин в результате ДТП пострадало пять человек

Парамедики, приехавшие на место ДТП, госпитализировали пятерых пострадавших в медицинский центр «Рабина» в Петах-Тикве.

Утром в понедельник, 1 августа, на трассе 465 недалеко от поселения Атерет в округе Биньямин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало пять человек.

Об этом сообщает издание Israelnationalnews.

Известно, что на дороге столкнулись несколько автомобилей. Четыре человека отделались легкими травмами, а 50-летний мужчина в результате аварии получил травмы средней степени тяжести.

На место инцидента прибыла бригада скорой помощи «Маген Давид Адом», которая госпитализировала всех пострадавших в медицинский центр «Рабина» в Петах-Тикве.

«Курсор» писал ранее, что 25-летний житель Восточного Иерусалима погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 505 недалеко от поселения Тапуах в Самарии.

Еще мы писали, что несколько дней назад в Египте на Синайском полуострове в дорожно-транспортное происшествие попали израильские туристы. Двое человек погибли от полученных травм. Девушка, пострадавшая в аварии, рассказала, с какими трудностями им пришлось столкнуться на египетской земле.

Напомним, что 28 июля недалеко от развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента.