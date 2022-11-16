Отца известного израильского певца подозревают в контрабанде кокаина

В среду, 16 ноября, стало известно, что сотрудники полиции в Хайфе задержали пять человек, которые подозреваются в контрабанде десятков килограммов кокаина.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Управление полиции по расследованию особо опасных и международных преступлений (ЯХБАЛ) проводило тайное расследование, чтобы задержать злоумышленников. Они выяснили, что наркотические средства импортируются в нашу страну из Южной Америки, их прятали в партиях поставок рыбы.

После того как полиция обнаружила запрещенные вещества, она стала искать членов преступной цепочки. Вчера были проведены обыски в домах пятерых подозреваемых, позже их доставили на допрос. Среди задержанных оказался отец известного израильского исполнителя, его имя пока не называют. Он является известным блогером и дайвером.

«Курсор» писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа задержали подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики с территории Египта в Израиль в районе региональной бригады Паран.

Еще мы писали, что в Австралии во время одной из проверок кетамина химиками был обнаружен особый препарат. Его раньше никогда не видели в стране. К тому же, не было никакой клинической информации во всем мире.