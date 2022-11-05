Солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды большой партии наркотиков

Злоумышленники пытались переправить товар из Египта на территории региональной бригады Паран.

В субботу ночью, 5 ноября, солдаты ЦАХАЛа задержали подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики с территории Египта в Израиль в районе региональной бригады Паран.

Об этом сообщает Maariv.

Отмечается, что на место происшествия были направлены силы, препятствовавшие контрабанде, и изъяли сумку, в которой было обнаружено около 31 кг наркотиков. Оценочная стоимость товара составляла около 1,2 миллиона шекелей.

Как сообщал Курсор, 19 октября израильские военные пресекли очередную попытку контрабанды наркотических веществ. Подозреваемый пытался переправить их в страну из Египта.

ЦАХАЛ заметил подозреваемого, который пытался переправить контрабанду на территорию Израиля. Бойцы задержали его и изъяли около 22 кг наркотиков, общая сумма которых составляет около 900 тысяч шекелей. Наркотики были переданы израильской полиции.

Курсор писал ранее, что в начале октября солдаты ЦАХАЛа пресекли контрабанду и изъяли около 165 кг наркотиков на общую сумму около 3 млн 675 тысяч шекелей.

Еще мы писали, что бойцы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды наркотиков на сумму 2,5 миллиона шекелей (720 тысяч долларов) через египетскую границу.

Напомним, что израильские силы безопасности предотвратили на египетской границе крупную партию наркотических средств. Контрабандисты, как оказалось, пытались перевезти наркотики, весом около 100 килограмм, стоимость которых составляла 3,5 миллиона шекелей.