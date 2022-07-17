«Ответим быстро и без колебаний»: Лапид предупредил ХАМАС

Представители израильских сил безопасности оценили, что удары в ответ на ракетные обстрелы не приведут к эскалации насилия, сообщил 12 канал.

После того, как по Израилю из Газы были выпущены четыре ракеты, премьер-министр Яир Лапид заявил в воскресенье, что Израиль будет «быстро и решительно» реагировать на любые атаки из сектора Газа.

«Политика этого правительства не изменилась. На любой пожар, любой зажигательный шар — мы ответим быстро и решительно и без колебаний», — сказал Лапид, похвалив израильские силы обороны за их реакцию на ракетный обстрел.

After Gaza rockets, PM says Israel will respond ‘swiftly, forcefully’ to any attacks https://t.co/v4W8AAZrtu — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 17, 2022

«Все мы, все члены кабинета министров, крепко обнимаем детей приграничных общин сектора Газа, которые в пятницу ночью спали в бомбоубежищах», — добавил он.

Напомним, что две ракеты были выпущены со стороны Газы в сторону прибрежного города Ашкелон. Одна была перехвачена системой защиты «Железный купол», а вторая приземлилась на открытой местности, не причинив повреждений.

В ответ ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по подземному объекту ХАМАСа, используемому для производства ракетных материалов в центральной части сектора Газа.

Одновременно по Израилю были выпущены еще две ракеты, а в Лахишском региональном совете к северо-востоку от Газы сработали предупредительные сирены. По данным ЦАХАЛа, обе эти ракеты попали в открытую местность.

В ответ на второй ракетный обстрел военные нанесли удар по другому объекту ХАМАСа, который, по их словам, использовался в качестве объекта по производству оружия.

Армия обороны Израиля заявила, что первый объект, на который она нанесла удар, был «одним из крупнейших и наиболее важных объектов в Газе, где террористические группы производят основные материалы для ракет». Они добавили, что эта атака значительно замедлит производство ракет.

Наш сайт ранее писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа.