В ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа

Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.

В воскресенье утром пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Ран Кочав выступил с заявлением по поводу выстрелов ракетами по Израилю со стороны Газы в выходные дни.

Ран Кочав сказал: «Мы относимся к ракетному обстрелу Ашкелона и периметра Газы с максимальной серьезностью. После обстрела мы ответили серьезной атакой по подземному объекту, который использовался для производства ракет. Время от времени нам становится известно о различных объектах, используемых ХАМАСом для подготовки или сборки оружия, и мы ликвидируем их, когда представляется возможность — и это была такая возможность».

Представитель ЦАХАЛа пояснил: «У нас есть отличные возможности для сбора разведданных, которые принимают различные формы, и очень необычно, что им удается удивить нас, как это было и в этот раз. Мы ждали удобного случая и атаковали, нанеся весьма ощутимый удар».

ЦАХАЛ имеет широкий спектр возможностей, как и когда атаковать, и на каком этапе производства прекратить террористическую деятельность. Вчерашняя атака сделала невозможным наращивание ХАМАСом своего оперативного потенциала.

«Мы будем продолжать эту тенденцию, начатую в прошлом году во время операции «Хранитель стен», которая была чрезвычайно успешной и сдержала ХАМАС», — заявил Ран Кочав.

При этом известно, что ХАМАС не стоял непосредственно за недавним ракетным обстрелом, и по этому поводу они опубликовали соответствующее заявление. Ответственность за последний ракетный обстрел несут другие террористические организации, но «это не имеет никакого значения».

«С нашей точки зрения, ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе, и каждый раз, когда кто-то выпускает оттуда ракеты, мы будем отвечать значительным ударом, как это было вчера», — предупредил представитель ЦАХАЛа.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел.

Мы публиковали видео ночной ракетной атаки на Израиль.