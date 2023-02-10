«Отвратительно и недобросовестно»: Блинкен высказался о теракте в Иерусалиме

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу осудил последний «террористический акт» в Иерусалиме, в результате которого сегодня утром погибли два израильтянина.

«Решительно осуждаем сегодняшнее террористическое нападение на мирных жителей, в том числе детей, на автобусной остановке в Иерусалиме и выражаем соболезнования семьям погибших. Преднамеренное нанесение ударов по невинным гражданам отвратительно и недобросовестно», — отмечается в письменном заявлении Госдепартамента.

Отношения между Израилем и Палестиной за последние месяцы ухудшились, что привело к новым столкновениям в Иудее и Самарии и обмену ракетами между двумя сторонами.

Ранее мы писали, что 30 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приверженность Вашингтона Израилю остается «железной», а также повторил призывы к деэскалации конфликта после смертельного удара по синагоге в Иерусалиме.

Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Блинкен подчеркнул поддержку США, заявив, что отношения между Израилем и палестинцами должны основываться на «равных мерах свободы, безопасности, справедливости и достоинстве».

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