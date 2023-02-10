Подлый теракт: Франция выразила поддержку Израилю в связи с нападением в Рамоте

18:38, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Pixabay

«Мы всецело поддерживаем родственников жертв этого подлого террористического акта. Насилие должно прекратиться».

Франция «всецело» поддерживает родственников жертв теракта в Рамоте.

Об этом сообщается в Twitter Посольства Франции в Израиле.

«Сегодня днем ​​в Восточном Иерусалиме произошло новое нападение, в результате которого по меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения. Мы всецело поддерживаем родственников жертв этого подлого террористического акта. Насилие должно прекратиться», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем отреагировал на теракт в Рамоте.

«Героическая операция … является естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа, последним из которых является резня оккупантов. в лагере Акбат-Джабер», — заявил представитель ХАМАСа.

Также мы писали о том, что министр экономики Нир Баркат требует после смертоносного нападения в районе Рамот в Иерусалиме принять жесткие меры, чтобы помешать Палестинской администрации выплачивать зарплату террористам и их семьям.

«Мое сердце разбито тяжелыми последствиями кровопролитного нападения в Иерусалиме, которое на данный момент привело к убийству двух членов одной семьи, в том числе 6-летнего еврейского мальчика, вся жизнь которого было впереди. Я молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», — признался министр.

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