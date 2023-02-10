Подлый теракт: Франция выразила поддержку Израилю в связи с нападением в Рамоте

Франция «всецело» поддерживает родственников жертв теракта в Рамоте.

Об этом сообщается в Twitter Посольства Франции в Израиле.

«Сегодня днем ​​в Восточном Иерусалиме произошло новое нападение, в результате которого по меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения. Мы всецело поддерживаем родственников жертв этого подлого террористического акта. Насилие должно прекратиться», — говорится в сообщении.

⚫ Une nouvelle attaque, à la voiture bélier, a frappé cet après-midi Jérusalem Est, faisant au moins deux morts et plusieurs blessés. Nous sommes de tout cœur aux côtés des proches des victimes de ce lâche acte terroriste. La violence doit cesser. — La France en Israël (@franceenisrael) February 10, 2023

Как сообщал Курсор, пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем отреагировал на теракт в Рамоте.

«Героическая операция … является естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа, последним из которых является резня оккупантов. в лагере Акбат-Джабер», — заявил представитель ХАМАСа.

Также мы писали о том, что министр экономики Нир Баркат требует после смертоносного нападения в районе Рамот в Иерусалиме принять жесткие меры, чтобы помешать Палестинской администрации выплачивать зарплату террористам и их семьям.

«Мое сердце разбито тяжелыми последствиями кровопролитного нападения в Иерусалиме, которое на данный момент привело к убийству двух членов одной семьи, в том числе 6-летнего еврейского мальчика, вся жизнь которого было впереди. Я молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», — признался министр.