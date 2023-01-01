«Отвратительно»: Нетаниягу отреагировал на голосование в ООН по Иерусалиму

Нетаниягу заявил, что Израиль не будет выполнять «отвратительное» решение Генассамблеи ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу решительно осудил недавнее голосование в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за то, чтобы Международный суд дал заключение об «оккупации» Израилем палестинских территорий.

В видеообращении, опубликованном в субботу, Нетаниягу назвал голосование «отвратительным» и настаивал на том, что еврейский народ «не является оккупантом своей земли или Иерусалима, своей вечной столицы». Никакая резолюция ООН не сможет изменить эту историческую правду, заключил он.

Ранее на этой неделе Нетаниягу был приведен к присяге в качестве премьер-министра Израиля в шестой раз, что сделало вопрос территорий Иудеи и Самарии одним из главных приоритетов его нового правительства.

Напомним, что в пятницу Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, с которой обратилась в Международный суд ООН, чтобы он предоставил свое правовое заключение об «оккупации» и «аннексии» Израилем территории Палестины.

Если Международный суд ООН приступит к расследованию, это станет первым подобным делом против Израиля с 2004 года.

Напомним, что правительство Соединенных Штатов намерено направить советника по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль в середине января, чтобы поговорить с недавно избранным премьер-министром Биньямином Нетаниягу о политике его правительства, сообщил в пятницу Axios со ссылкой на пять официальных лиц из обеих стран.

Салливан должен встретиться с Нетаниягу, новым советником Израиля по национальной безопасности и новым министром стратегических дел, который, как ожидается, станет де-факто министром иностранных дел.

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