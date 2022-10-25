В аэропортах Израиля закроют центры предварительной регистрации и сдачи багажа

Ожидается, что центры возобновят свою работу в следующий летний сезон.

Израильтян предупредили, что со следующего месяца в аэропортах закрываются Центры предварительной регистрации и приема багажа.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

Представители Управления аэропортов Израиля призвали пассажиров проходить, по возможности, регистрацию удаленно с помощью сайта или мобильного приложения. А еще граждан просят не приезжать в аэропорты более чем за три часа до назначенного вылета самолета, чтобы не создавать столпотворения.

Ожидается, что центры возобновят свою работу летом 2023 года, когда увеличится поток пассажиров. Но этот вопрос еще обсуждается.

К слову, предполетную регистрацию и сдачу багажа можно до 31 октября пройти в Тель-Авиве, Хайфе и аэропорту Бен-Гурион. Чемодан можно сдавать за день до вылета, чтобы избежать длинных очередей возле стоек регистрации.

«Курсор» писал ранее, что 9 октября, в Израиле для туристов, граждан и репатриантов, въезжающих в страну, отменили обязательное заполнение электронной декларации. Ее требовали из-за коронавирусных ограничений.

Еще мы писали, что Мейрав Михаэли, глава министерства транспорта и безопасности дорожного движения, оценила инициативу относительно расширения международного аэропорта Бен-Гурион.