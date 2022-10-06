В Израиле с 9 октября меняются правила въезда: что необходимо знать

После завершения эпидемии коронавируса в Израиле авиационное сообщение постепенно восстановилось практически до прежних показателей.

В ночь на воскресенье, 9 октября, в Израиле для туристов, граждан и репатриантов, въезжающих в страну, отменяют обязательное заполнение электронной декларации.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Голос Израиля».

В ее заполнении, как отмечается, нет необходимости, потому что декларация о здоровье требовалась из-за короновирусных ограничений. Данное решение было принято минздравом.

Отметим, что после завершения эпидемии коронавируса в Израиле авиационное сообщение постепенно восстановилось практически до тех объемов, которые были до начала коронакризиса.

Из-за того, что в аэропорту Бен-Гурион были отменены любые проверки и сдача анализов на коронавирус, большинство пассажиров не заполняло электронные декларации ни перед вылетом в Израиль, ни по возвращении.

«Курсор» писал ранее, что туристическая сфера в Израиле постепенно восстанавливается. Центральное статистическое бюро представило данные об объеме въездного и выездного туризма за сентябрь текущего года.

Еще мы писали, что министерство туризма Израиля заявляет, что обрабатывает запросы от более чем 100 предпринимателей на строительство новых отелей или расширение существующих.

Напомним, что израильтяне начинают все чаще летать в отпуск в другие страны.