Озвучена настоящая причина визита старшего советника Байдена в Израиль

Джейк Салливан заявил, что США и Израиль будут «заполнять пробелы» в отношении действий, которые необходимо предпринять против Ирана.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан объявил вчера вечером (в понедельник) в интервью журналистам в Мехико, что Иран будет на первом месте в его списке приоритетов во время его визита в Израиль, который, как ожидается, состоится 19 января.

Это будет первый визит высокопоставленного члена администрации Байдена в Израиль. После того, как в течение нескольких месяцев в Израиле больше всего опасались, что США вернутся к ядерному соглашению, Салливан сказал, что Вашингтон отложил усилия по его возрождению.

Прошлым летом Иран начал помогать россии* в ее войне в Украине. Он передал москве большое количество дронов-камикадзе Shahad 136, которые использовались россиянами в ряде атак, в том числе на столицу Киев.

В рамках своих усилий в войне в Украине россия даже обратилась к Ирану за лицензией на производство беспилотников на территории рф, чтобы улучшить дальность, точность и разрушительную способность иранских беспилотников.

В США обеспокоены возможностью расширения военного сотрудничества россии и Ирана, а также тем, что Тегеран будет поставлять ракеты москве.

В своем вчерашнем выступлении Салливан заявил, что, передавая беспилотники россии для использования их в войне, «Иран может способствовать широкомасштабным военным преступлениям». Салливан отметил, что «Иран выбрал путь, по которому его оружие используется для убийства мирных жителей в Украине и пытается заставить города погрузиться в холод и тьму», нанося ущерб энергетической и электроэнергетической инфраструктуре.

Отметим также, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что возвращение к соблюдению СВПД «не стоит на повестке дня», заверив при этом, что США и Израиль достигли «абсолютного консенсуса» в отношении необходимости предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия.

«Это не на повестке дня по одной причине; это потому, что иранцы отвернулись от него, иранцы нарушили взятые на себя обязательства», — сказал он на брифинге для прессы в Госдепартаменте.

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