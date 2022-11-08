Озвучены новые детали о смерти Шалома Софера, раненного террористом две недели назад

«Все думали, что он идет на поправку, но вдруг одна из его ран снова открылась», — сказал сын Шалома Софера.

55-летний израильтянин скончался во вторник, через две недели после того, как он был серьезно ранен в результате ножевого нападения.

Софер получил ножевое ранение после того, как 25 октября вышел из магазина в Аль-Фундуке, палестинской деревне недалеко от Кедумима. Ему удалось добраться до своей машины и доехать до ближайшей развязки, где медики оказали ему помощь и доставили в медицинский центр «Шиба» в Рамат Гане.

Хотя первоначально состояние Софера оценивалось как среднетяжелое, через несколько дней после ножевого ранения его состояние, похоже, стабилизировалось, и неделю назад его отпустили домой.

Лидор, сын Шалома Софера, который скончался из-за травм, полученных в результате теракта две недели назад, рассказал о шоке, вызванном смертью его отца.

«Мой отец был дома на прошлой неделе, и все думали, что он идет на поправку, но вдруг одна из его ран снова открылась», — сказал он.

«Когда его выписали из больницы на прошлой неделе, мне сказали, что это чудо, что он выздоровел, и мы были уверены, что через несколько дней наш отец снова будет здоровым», — сказал он.

В ЦАХАЛе заявили, что подозреваемый был найден после интенсивных поисков и разведывательных данных, полученных от службы безопасности Шин Бет.

Ранее Курсор писал, что Израильские железные дороги сообщили, на каком участке могут быть перебои и задержки.