Израильские железные дороги сообщили, на каком участке могут быть перебои и задержки

В связи с устранением проблем в железнодорожной электросети на некоторых участках будет нарушено обычное расписание движения поездов.

Неисправности в электросети приведут к перебоям в расписании движения поездов на линии между станциями Моше Даян и Тель-Хагана.

Об этом сообщили Израильские железные дороги.

Все остальные линии будут работать в обычном режиме, однако могут наблюдаться задержки поездов.

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