ПА обвинила ЦАХАЛ в гибели 7-летнего ребенка – СМИ

Минздрав Палестинской администрации заявил о гибели в Иудее и Самарии 7-летнего арабского мальчика, который якобы спасался бегством от военнослужащих ЦАХАЛа и погиб после случайного падения с высоты.

По другой информации, смерть ребенка по имени Риан Ясер Али-Сулейман вызвал сердечный приступ.

Об этом сообщает палестинское издание «Маан»..

Утверждается, что в деревне Текоа (Иудея и Самария) вспыхнули столкновения с израильскими военнослужащими, которые якобы начали преследовать группу школьников, во время чего у одного из детей произошла остановка сердца. Пострадавшего доставили в больницу, но медикам не удалось его реанимировать, и они констатировали смертью.

По другой версии, умерший спасался бегством и погиб после случайного падения с высоты. Это информацию сразу прокомментировали в ХАМАСЕ и заявили, что со смертью мальчика «число палестинских детей, погибших в ходе операций ЦАХАЛа, достигло 36».

В пресс-службе ЦАХАЛа утверждают, что в деревне проводилась антитеррористическая операция, во время чего местные дети начали бросать камни в военнослужащих Израиля. Однако, ЦАХАЛ не устраивает погоню за школьником. Помимо этого, 7-летний арабский мальчик умер от остановки сердца по пути в больницу, куда его везли из-за ухудшения самочувствия.

Белый дом уже заявил о глубокой обеспокоенности из-за ухудшения безопасности в населенных пунктах Иудеи и Самарии, где происходят массовые арабские беспорядки с последующими ожесточенными столкновениями с силами ЦАХАЛа. По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, прекратить эскалацию насилия должен как Израиль, так и палестинцы.

«В Иудее и Самарии убиты 100 палестинцев, в секторе Газа – 30, и это в дополнение к 20 израильтянам, погибшим в результате террористических атак. Мы призываем обе стороны сделать все, чтобы остановить эскалацию и вернуться к спокойствию – это в общих интересах. Соединенные Штаты готовы помочь, но не могут заменить собой конфликтующие стороны, когда речь идет о прекращении столкновений и восстановлении спокойствия», – заявил он.

Ранее «Курсор» сообщал о заявлении Лапида, согласно которому Израиль действует на всех фронтах для предотвращения террора, особенно в Иудее и Самарии.