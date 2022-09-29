Лапид: Израиль действует на всех фронтах для предотвращения террора

Премьер-министр Яир Лапид после встречи с главой ШАБАК Роненом Баром заявил, что Израиль действует на всех фронтах, чтобы предотвратить террор, особенно в Иудее и Самарии.

Лапид в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве заявил, что эти меры нужны для обеспечения продолжения нормальной жизни и безопасности израильких граждан.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Бар во время встречи с премьер-министром проинформировал его о деятельности сил безопасности и сказал, что они должны оставаться в состоянии повышенной готовности.

Ранее Лапид прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Дженине. По его словам, силы безопасности ликвидировали террористов: военные окружили дом семьи боевика, который в начале 2022 года устроил в Тель-Авиве смертоносную стрельбу.

«Силы безопасности действовали сегодня утром решительно, чтобы арестовать ряд террористов, причастных к планированию терактов с целью убийства израильтян. В том числе убит брат террориста, устроившего стрельбу в Дизенгофе. Террористы планировали продолжить путь крови и смерти. В ходе операции по нашим силам был открыт огонь, и при быстрой и точной реакции террористы были сорваны», – сказал премьер-министр.

Лапид заявил, что решительные действия солдат во многом обеспечила высококачественная разведка и оперативные возможности Армии обороны Израиля, МАГАВ и ШАБАК. Он добавил, что Израиль не намерен останавливаться и будет «без колебаний» сражаться с теми, кто покушается на безопасность израильтян.

Также «Курсор» сообщал о том, что пассажирам Центральной станции в Иерусалиме угрожали расстрелом.

Помимо этого, стало известно, что в Беэр-Шеве обвиненного в убийстве приговорили к пожизненному заключению.