ПА получила американское оружие и бронетехнику, а террористы имитировали нападение на Израиль – СМИ

Поставку одобрило правительство Израиля.

Палестинской автономии (ПА) передали американскую бронетехнику и оружие через Иорданию. Тем временем террористы в секторе Газа провели имитацию нападения на Израиль.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле" со ссылкой на палестинскую газету «Аль-Кудс».

Поставку оружия одобрило правительство Израиля, чтобы предоставить помощь силам безопасности ПА в восстановлении контроля над безопасностью на территории Иудеи и Самарии.

Сейчас происходит процветание террористических групп, таких как батальон «Айяш», в Дженине и в других городах и поселках. В отсутствие сил безопасности ПА израильские военные неоднократно пытались пресекать деятельность террористов.

Базирующаяся в Рамалле ПА изо всех сил работает над обеспечением безопасности во всей Иудеи и Самарии. Когда она достигает успехов, то ей оказывают серьезное сопротивление из-за террористических групп, финансируемых Ираном, продолжающих быть угрозой региональной стабильности.

Кроме этого, сегодня, 12 сентября, палестинские группировки в секторе Газа провели военные учения, в том числе имитацию широкой эскалации конфликта с Израилем. Они предполагали пуски ракет в море и маневры отряда коммандос ВМС Хамаса.

Представители ХАМАСа и Палестинского исламского джихада заявили, что учения провели в ознаменование 18-летия ухода Израиля из анклава. Это также состоялось на следующий день отъезда специального посланника Катара из Газы после того, как произошла раздача помощи и попытка хоть как-то снизить градус напряженности.

Также «Курсор» сообщал, что Хизбалла арестовала человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.