ПА выдает разрешения на ношение оружия, украденного у солдат ЦАХАЛа

ПА выдает разрешения на ношение оружия, украденного у израильских солдат или ввезенного контрабандой из Иордании.

Представитель полиции Палестины недавно выступил с заявлением о том, что жители ПА имеют право подавать заявки на получение лицензии на огнестрельное оружие.

Об этом сообщает Jewish Press.

Во вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности ПА сообщил, что управление выдает разрешения своим жителям, но они действительны только в Зоне А, районах, находящихся под полным контролем службы безопасности ПА.

В ПА нет агентств или магазинов, где легально продается оружие, и все лицензированное оружие ввозится контрабандой из Израиля или Иордании. Властям известно, что оружие поступает от незаконных торговцев оружием и преступников.

Закон ПА об огнестрельном оружии и боеприпасах от 1998 года предусматривает, что огнестрельным оружием, включая пневматические винтовки или запасные части, нельзя владеть без лицензии.

Жители, обращающиеся за лицензией, должны доказать источник оружия и адрес продавца, а также свидетельство о покупке.

Палестинская администрация также запрещает импорт, производство или ремонт оружия без разрешения министерства внутренних дел, устанавливает условия для получения разрешения на торговлю огнестрельным оружием и ведет список лиц, уполномоченных на это. У Министерства внутренних дел ПА должен быть список торговцев и импортеров, но, насколько известно, на территории ПА нет оружейных складов.

Недавно ЦАХАЛ предотвратил несколько попыток контрабандистов переправить оружие из Иордании в ПА, в ходе которых военнослужащие ЦАХАЛа и полиция арестовали подозреваемых в попытках контрабанды и изъяли оружие различных типов и калибров.

ЦАХАЛ заявил, что недавно обнаружил рост числа попыток контрабанды в этом районе.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме.

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