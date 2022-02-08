Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме

Видео с места событий показали в сети. Кроме того, в интернете также рассказали об операции, в ходе которой были ликвидированы террористы, показали их фотографии.

На телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

Затем на том же телеграм-канале показали фотографии террористов.

«Согласно предварительной информации, они были ликвидированы в результате совместной операции ШАБАК и ЯМАМ в Шхеме», — сообщили администраторы канала.

Также они сообщили, что у боевиков нашли огнестрельное оружие, фото которого также показали в сети.

Ранее Курсор сообщал, что Хизбалла хочет напугать Израиль своими ПВО.

Кроме того, мы писали, что арабские террористы забросали машины израильтян коктейлями Молотова на объездной дороге Хусан-Гуш-Эцион.

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