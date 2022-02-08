Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме

На телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.
Затем на том же телеграм-канале показали фотографии террористов.
Ранее Курсор сообщал, что Хизбалла хочет напугать Израиль своими ПВО.
Кроме того, мы писали, что арабские террористы забросали машины израильтян коктейлями Молотова на объездной дороге Хусан-Гуш-Эцион.
Еще напомним, что в Иерусалиме силы безопасности опечатали дом террориста.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.