ПА запросит полноправное членство в ООН: официальное заявление Аббаса

Аббас говорит, что ПА запросит полноправное членство в ООН, ссылаясь на «бушующую битву за Иерусалим».

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что на этой неделе ПА попросит Организацию Объединенных Наций предоставить полноправное членство «Государству Палестина».

Комментарии, которые Аббас сделал в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире, прозвучали после того, как США призвали как Израиль, так и палестинцев воздерживаться от односторонних шагов на фоне недавнего всплеска насилия, который включал ряд смертоносных террористических нападений на израильтян и перестрелки между войсками ЦАХАЛа и палестинскими боевиками в Иудее и Самарии.

Аббас сказал, что палестинцы будут прсить ООН призвать Израиль прекратить односторонние действия, в частности, имея в виду строительство поселений, и «придерживаться подписанных соглашений и резолюций, имеющих международную законность».

«Поддержка Иерусалима и укрепление стойкости тех, кто находится в нем и в его окрестностях, — это религиозный долг, гуманитарный и национальный императив», — сказал он.

Он продолжил: «Битва за Иерусалим началась не только в день его оккупации в 1967 году, но и за несколько десятилетий до этого и даже до Декларации Бальфура, изданной колониальными державами во главе с Великобританией и Америкой».

Аббас утверждает, что декларация 1917 года, в которой британское правительство поддержало создание национального очага для еврейского народа на Земле Израиля, была направлена ​​на «избавление от евреев в Европе и создание так называемого еврейского национального очага в Палестине, чтобы он был форпостом для защиты интересов этих колониальных стран».

«Подобно тому, как наш народ отверг Декларацию Бальфура и ее результаты, мы также отвергли все попытки ликвидировать наше дело или фальсифицировать факты о нем», — сказал он.

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