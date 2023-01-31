Аббас представил Блинкену список требований к уступкам Израиля

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас изложил ряд требований к уступкам Израиля во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамаллахе, состоявшейся во вторник, 31 января.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Аббас призвал Вашингтон оказать давление на Израиль, чтобы тот отказался от планов строительства в Иудее и Самарии, обуздал контртеррористические операции ЦАХАЛа в районах, контролируемых палестинцами, и отменил карательные меры, введенные в отношении ПА в ответ на продолжающуюся «политическую и юридическую войну» против еврейского государства.

Кабинет безопасности Израиля одобрил эти меры ранее в этом месяце после того, как Генеральная Ассамблея ООН по настоянию ПА приняла резолюцию, призывающую Международный Суд «срочно дать консультативное заключение» в отношении «продолжающейся израильской оккупации, заселения и аннексии палестинской территории».

Со своей стороны, Блинкен предположил, что «горизонт надежды» для палестинцев сужается, и подчеркнул необходимость решения на основе сосуществования двух государств, что, по его мнению, положит конец конфликту с Израилем. Он также подчеркнул необходимость политических реформ в ПА и призвал к укреплению отношений США с палестинским народом и его руководством.

Блинкен вновь ясно дал понять, что Вашингтон желает, чтобы израильтяне и палестинцы «срочно» снизили напряженность, «чтобы положить конец циклу насилия, унесшего слишком много невинных жизней». Также он обсудил важность сохранения религиозного статус-кво, который определяет межконфессиональные отношения и действия в святых местах Иерусалима.

Ранее «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета выступила с жестким заявлением в адрес Блинкена.

Также стало известно, что обсуждали госсекретарь США и оппозиция.