Падение шекеля по отношению к доллару продолжается

Шекель колеблется около порога 3,50 шекеля за доллар впервые с мая 2020 года, поскольку фондовые рынки резко падают.

Шекель снова резко ослаб по отношению к доллару. Шекель колеблется около порога 3,50 шекеля за доллар впервые с мая 2020 года, поскольку фондовые рынки во всем мире завершили второй квартал и первую половину 2022 года с большими потерями.

Все это вынуждает израильских институциональных инвесторов хеджировать свои зарубежные инвестиции в пенсионные фонды, покупая иностранную валюту и продавая шекели.

На следующей неделе Банк Израиля, как ожидается, повысит процентную ставку на 0,5% до 1,25%. Но поскольку Федеральная резервная система США, как ожидается, повысит ставку на 0,75% в июле второй месяц подряд, процентный разрыв между шекелем и долларом увеличивается, что еще больше ослабляет израильскую валюту.

Поскольку цены на бензин превысят 8 шекелей за литр, ожидается, что годовой уровень инфляции в Израиле с 4,1% вырастет до 5% в ближайшие месяцы, хотя это все еще значительно ниже среднего показателя по ОЭСР.

Ранее Курсор писал, что обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Кроме этого, израильский шекель укрепился по отношению к доллару. Учитывая, что стоимость бензина в Израиле напрямую связана с ценой нефти на мировых рынках и курсом доллара, сейчас трудно прогнозировать, что произойдет со стоимостью топлива и доллара в ближайшее время.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения. Амир Ярон, управляющий банка, говорит, что израильская система обладает «впечатляющей способностью к росту» даже в условиях неопределенности, обещает и дальше сдерживать инфляцию.