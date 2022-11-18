Палестинская администрация осуждает намерение Израиля легализовать аванпосты

Палестинский МИД предупредил о «катастрофических последствиях» этого решения для всего региона.с

Администрация ПА предупредила, что легализация «незаконных аванпостов поселенцев» на территории Иудеи и Самарии подорвет любую возможность достижения мира и создания независимого палестинского государства. Об этом сообщают СМИ.

Предупреждение было сделано в ответ на сообщения о том, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава «Оцма-Йехудит» Итамар Бен-Гвир согласились с рядом законодательных инициатив, включая легализацию аванпостов задним числом в течение 60 дней после приведения правительства к присяге. Сообщается, что Нетаниягу и Бен-Гвир также договорились изменить Закон о разъединении 2005 года, чтобы разрешить легализацию аванпоста Хомеш и ешивы на севере Иудеи и Самарии.

В ответ официальный представитель президента ПА Набиль Абу Рудайне предупредил, что запланированные израильские меры нанесут ущерб решению о создании двух государств. Абу Рудайнех указал, что соглашение Нетаниягу-Бен-Гвира «углубит поселения и приведет к конфискации большего количества палестинских земель».

Он сказал, что все израильские поселения являются «незаконными» вне зависимости от того, кто находится у власти в Израиле. Также он добавил, что «эти договоренности противоречат всем резолюциям международной законности и международного права».

Абу Рудайнех призвал международное сообщество взять на себя ответственность и остановить строительство израильских поселений. Он подчеркнул, что палестинцы продолжают придерживаться своего требования о создании палестинского государства по образцу до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

МИД Палестины осудило договоренности, заявив, что в случае их реализации они подорвут международные и региональные усилия по восстановлению взаимного доверия между палестинцами и израильтянами.

Министерство предупредило о «катастрофических последствиях» для понимания всего региона. В нем говорится, что такие меры повышают доверие к усилиям палестинцев по судебному преследованию Израиля в МУС и на других международных форумах. Министерство призвало администрацию США и международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы заставить его отказаться от планов по легализации аванпостов.

Ранее Курсор писал, что официальные лица ПА призывают МУС ускорить расследование израильских «нарушений». Палестинцы продвигают расследование о предполагаемых «военных преступлениях» Израиля.

Решение о двух государствах: Байден обнародовал Стратегию нацбезопасности в стиле Авраамовых соглашений. Президент США Джо Байден обнародовал свою вторую Стратегию национальной безопасности, в которой выражается намерение страны и далее продвигать мирные соглашения в стиле Авраамовых соглашений между Израилем и его региональными соседями.