Палестинские арабы опубликовали кадры взрывов в Иерусалиме

На кадрах с камер наблюдения четко виднл, как срабатывает взрывное устройства на автобусной остановке у въезда в Иерусалим. Поиски террориста продолжаются.

Палестинские арабские хакеры в среду вечером опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как сработл взрывной снаряд на автобусной остановке у въезда в Иерусалим. В результате теракта погиб 15-летний студент канадской ешивы Арье Шупак.

Вскоре после взрыва на автовокзале поступило сообщение о втором взрыве на перекрестке Рамот.

תיעוד חדש וברור מהפיגוע הבוקר. pic.twitter.com/7fcnTw9cuY — איתמר כרמון | itamar carmon (@itamarcarmon) November 23, 2022

Всего в результате двух терактов в Иерусалиме было ранено 19 человек, 12 пострадавших получили помощь после первого взрыва и еще семеро — после второго.

Двое пострадавших, в том числе Щупак, в критическом состоянии доставлены в больницу, еще двое эвакуированы в тяжелом состоянии. По прибытии в больницу Шупак скончался от полученных травм.

Полиция считает, что обе бомбы, спрятанные в мешках, были заложены одним террористом, который дистанционно взорвал взрывчатку.

В мешках были шарики и гвозди, что увеличивало количество осколков, образующихся при взрывах.

Между тем, расследование терактов продолжается, и израильские силы безопасности до сих пор не знают, кто осуществил теракты и к какой террористической группировке они принадлежат, сообщает Kan 11 News.

Ранее Курсор писал, что Иерусалим опустился в социально-экономическом рейтинге.