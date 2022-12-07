Палестинские подростки, унижавшие харедим, отпущены под домашний арест

Полиция заявляет, что освобождение палестинских подростков из-под стражи «никоим образом не говорит об их невиновности».

Полиция сообщила, что двое подростков из Восточного Иерусалима, арестованные на прошлой неделе после публикации видео, на котором они пристают к мужчине-харедим и заставляют его целовать им руки и ноги, были отпущены под домашний арест.

Об этом сообщает The Times of Israel.

На видео, снятом в Старом городе Иерусалима и размещенном на платформе видеохостинга TikTok 2 декабря, видно, как подростки запугивают традиционно одетого еврея, заставляя его поцеловать руку одного из них, а затем встать на колени, чтобы поцеловать ногу другого. Это вызвало гневную реакцию, которая привела к аресту двоих, а также к новым опасениям по поводу роли социальных сетей в разжигании нападений со стороны палестинцев.

В заявлении полиции говорится, что Государственная прокуратура приняла решение отпустить двоих 14 и 16 лет под домашний арест на время продолжения расследования. Подозреваемые не были названы публично в соответствии с правилами, защищающими личность несовершеннолетних.

«Решение об отправке подозреваемых под домашний арест на ограничительных условиях никоим образом не говорит ни об их невиновности, ни о результатах расследования», — говорится в сообщении полиции.

Видео было удалено TikTok, но его версии были размещены с другой фоновой музыкой, часто так называемыми «гимнами революций» — песнями, которые превозносят палестинское дело и во многих случаях подстрекают к насилию.

В Израиле растет обеспокоенность тем, что социальные сети провоцируют всплеск насилия против израильтян со стороны палестинской молодежи в поисках интернет-славы.

Ранее Курсор писал, что шокирующее видео унижения арабскими подростками еврея-харедим попало в сеть. Подростки-арабы в Старом городе Иерусалима издевались над ультраортодоксальным евреем. Видео распространилось в соцсетях.