Палестинские ученики «казнили» евреев в школьном спектакле в Восточном Иерусалиме: видео вызвало резонанс

Крайне правый депутат Итамар Бен-Гвир утверждает, что это прямое подстрекательство против него. Министерство образования сообшает, что школа находится в ведении Палестинской автономии.

Палестинская средняя школа вызвала возмущение после того, как на видеозаписи попал школьный спектакль, в котором ученики, одетые как боевики, направляли оружие на других учеников, одетых как религиозные евреи. Последние стояли на коленях с завязанными глазами.

Инцидент произошел в средней школе Аната в Восточном Иерусалиме, сообщает в среду 12-й канал.

סרטון בו נראים תלמידי בית הספר תיכון לבנים ענאתא שבמזרח ירושלים "רוצחים" בהצגה את יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר pic.twitter.com/FOI2O5tJW6 — Shimon (@Shimon38542581) July 19, 2022

Видео спектакля, которое, казалось, привлекло большую аудиторию, было загружено в TikTok и с тех пор стало вирусным.

На видео слышно, как толпа аплодирует, когда ученики-актеры направляют оружие на своих сверстников, размахивая палестинскими флагами.

Крайне правый израильский депутат Итамар Бен-Гвир заявил, что инцидент представляет собой подстрекательство конкретно против него. Он утверждает, что ученик, одетый в традиционную религиозную одежду, включая белую кипу, изображает его.