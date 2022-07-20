Палестинские ученики «казнили» евреев в школьном спектакле в Восточном Иерусалиме: видео вызвало резонанс

Крайне правый депутат Итамар Бен-Гвир утверждает, что это прямое подстрекательство против него. Министерство образования сообшает, что школа находится в ведении Палестинской автономии.
Палестинская средняя школа вызвала возмущение после того, как на видеозаписи попал школьный спектакль, в котором ученики, одетые как боевики, направляли оружие на других учеников, одетых как религиозные евреи. Последние стояли на коленях с завязанными глазами.
Инцидент произошел в средней школе Аната в Восточном Иерусалиме, сообщает в среду 12-й канал.
Видео спектакля, которое, казалось, привлекло большую аудиторию, было загружено в TikTok и с тех пор стало вирусным.
На видео слышно, как толпа аплодирует, когда ученики-актеры направляют оружие на своих сверстников, размахивая палестинскими флагами.
Крайне правый израильский депутат Итамар Бен-Гвир заявил, что инцидент представляет собой подстрекательство конкретно против него. Он утверждает, что ученик, одетый в традиционную религиозную одежду, включая белую кипу, изображает его.
Бен Гвира часто можно увидеть в такой же белой кипе.
В ответ на видео министерство образования осудило инцидент, но пояснило, что школа находится под полным административным контролем Палестинской администрации.
«После публикации о спектакле в Анате, посвященном терроризму и убийствам, министерство образования хотело бы уточнить, что школа находится под полной ответственностью Палестинской администрации. Министерство образования никак не связано со школой. В то же время министерство сожалеет о том, что школа воспитывает своих учеников на ценностях подстрекательства, ненависти и терроризма вместо того, чтобы дать им настоящее образование. Министерство передаст материалы в соответствующие органы для дальнейшего изучения», — говорится в сообщении министерства.
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