Теракт в Тель-Авиве: стали известны подробности о состоянии раненых

9 марта,в кафе на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион произошел теракт, в котором ранения получили три человека.

Благодаря быстроте спасателей есть надежда спасти обоих тяжелораненых в теракте в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Israel Info.

По словам гендиректора больницы «Ихилов» профессора Рони Гамзу, состояние Ора Эшкара уже не критическое, а очень тяжелое, после быстро проведенной операции его жизнь уже не «висит на волоске», но все еще находится в опасности.

«Второй тяжелораненый, Ротем Мансано, уже приходил в сознание после операции, его снова погрузили в искусственную кому. У него пуля повредила позвоночник», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, этой ночью силовики задержали отца террориста, совершившего нападение в Тель-Авиве, а также посольство Франции в Израиле осудило теракт.

Сегодняшней ночью, 10 марта, силы ЦАХАЛа, Шин Бет и бойцы спецназа действовали в деревне Наалин в доме ликвидированного террориста Моатеса аль-Хаваджи, который накануне открыл стрельбу в Тель-Авиве и ранил трех человек. По информации палестинских источников, в ходе операции силовикам удалось арестовать отца преступника.

Также сообщается о перестрелке во время операции. Два палестинца получили ранения, когда пытались оказать сопротивление. В ходе операции силы ЦАХАЛа нанесли на карту дом террориста, дом которого по распоряжению министра обороны Йоава Галанта снесут.

Отметим, что вчера, 9 марта, в кафе на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион (Тель-Авив) произошел теракт, в котором ранения получили три человека. Пострадавших уже доставили в больницу, а террориста ликвидировали.

Позже Курсор сообщал, что появилось видео с первой реакцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, когда тот находился в Риме (Италия). Он сказал, что произошло «очень серьезное нападение», и добавил, что «мы усиливаем полицию и силы безопасности».

Помимо этого о теракте высказался представитель террористической организации ХАМАС, заявивший, что это только «первоначальный ответ на преступления», которые якобы совершил Израиль в Иудее и Самарии.