Весит 37 кг: появились новые подробности о деле палестинского заключенного, объявившего голодовку

Судьи выражают надежду, что Халил Аваде, который сейчас весит 37 кг после шестимесячного голодания и находится под угрозой «внезапной смерти», «придет в себя».

Во вторник Верховный суд отклонил ходатайство об освобождении палестинского заключенного, который голодает уже почти шесть месяцев. По словам адвоката, он находится под угрозой «внезапной смерти».

Халил Авадех протестует против содержания под стражей в Израиле в рамках так называемого административного задержания, когда задержанные, подозреваемые в террористической деятельности, отправляются в тюрьму на месяцы или годы без предъявления обвинения или суда.

На последних снимках он напоминает человеческий скелет, его кожа плотно натянута на костлявый каркас.

High Court rejects Palestinian detainee’s appeal, urges him to end hunger strike https://t.co/FmA1dy5roD — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 31, 2022

Израиль заявляет, что административное задержание необходимо для того, чтобы не выпускать опасных подозреваемых на улицы, не раскрывая при этом секретные разведывательные данные. Палестинцы и правозащитные группы говорят, что такая практика лишает задержанных основного права на надлежащую правовую процедуру.

Адвокат Аваде Ахлам Хаддад говорит, что Израиль обвиняет его в том, что он является членом палестинской террористической группировки «Исламский джихад».

«Исламский джихад» потребовал его освобождения в рамках соглашения о прекращении огня, но не идентифицировал его как члена своей группировки.

Хаддад говорит, что 40-летний Аваде весит 37 килограммов и страдает от неврологического повреждения.

«Он находится на стадии между жизнью и смертью, — сказал адвокат. — Согласно медицинской литературе, ему грозит внезапная смерть».

В своем решении во вторник суд заявил, что «надеется, что заявитель придет в себя и прекратит голодовку», добавив, что суд уверен, что ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

Израиль официально приостановил его арест, но он остается под стражей в израильской больнице.

В настоящее время в Израиле содержится около 4400 палестинских заключенных, в том числе боевики, совершившие нападения со смертельным исходом, а также люди, арестованные во время акций протеста или за бросание камней.

«Курсор» писал ранее, что 50-летний житель Ашдода задержан по подозрению в изнасиловании 19-летней украинской беженки, приехавшей в Израиль.