Двух подростков подозревают в нападении на водителя автобуса в Реховоте

Сотрудники полиции арестовали двух 15-летних подростков из Кирьят-Экрона по подозрению в нападении на 60-летнего водителя автобуса в Реховоте.

Об этом сообщает издание Maariv.

Согласно данным следствия, несовершеннолетние атаковали мужчину после того, как он сделал им замечание по поводу неоплаты проезда в общественном транспорте. Подростки ударили его голове, после этого, они вернулись в здание центрального вокзала города, там дождались водителя и еще раз совершили нападение на него возле автобуса.

На место инцидента вызвали медицинскую бригаду, поскольку мужчина получил травмы и ему потребовалась помощь.

Полиция подала ходатайство о продлении срока их содержания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что в Ришон ле-Ционе полиция задержала 20-летнего мужчину за то, что тот угрожал ножом 50-летней водительнице. Конфликт произошел посреди шоссе 431.

Еще мы писали, что по подозрению в нанесении ножевых ранений водителю автобуса в Цфате был арестован 17-летний мальчик. Подросток ударил мужчину ножом в шею, но к счастью, нанес ему легкие ранения.

Напомним, что мотоциклист несколько раз ударил водителя шлемом по голове в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Аялон в Тель-Авиве, причем последний удар, по-видимому, ненадолго лишил жертву сознания.