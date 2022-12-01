В Бейт-Шемеше женщина получила травму, выпав из автобуса

В четверг вечером, 1 декабря, в Бейт-Шемеше во время выхода из общественного транспорта пострадала 40-летняя женщина.

Об этом сообщает издание Maariv.

Пассажирка спускалась из автобуса и упала. На место инцидента вызвали бригаду медиков, поскольку у женщины была травма средней степени тяжести. Ей оказали первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Шаарей-Цедек».

«Курсор» писал ранее, что жительница Холона, у которой в результате падения при выходе из автобуса «Эгед» случился перелом левой лодыжки, выплатили компенсацию в размере 350 тысяч шекелей. Женщина после госпитализации подала иск против Ведомства национального страхования и страховой компании «Харэль».

Еще мы писали, что компания общественного транспорта Tnufa принесла извинения за инцидент, когда водитель автобуса высадил 50 палестинских рабочих по просьбе пассажиров-евреев, которые отказались ехать с арабами в одном транспорте.

Напомним, что недавно сотрудники полиции задержали двух 15-летних подростков из Кирьят-Экрона по подозрению в нападении на 60-летнего водителя автобуса в Реховоте.

Читайте также, что министерство охраны окружающей среды оштрафовало автобусные компании «Дан» и «Метрополин», потому что те, загрязняя воздух, нарушили положения «Закона о чистом воздухе». Представители компаний обязаны заплатить штраф в размере 561 тысячи шекелей.