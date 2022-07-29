Палестинцы открыли огонь по посту ЦАХАЛа на юге Наблуса

Накануне солдаты ЦАХАЛа из 636-го батальона открыли ответный огонь после обстрела военного поста на въезде в город Наблус на территории Иудее и Самарии, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным ЦАХАЛа, отряд вооруженных палестинцев подъехал на автомобиле к одному из южных въездов в город, один из них вышел и обстрелял военный пост в этом районе.

Бойцы 636-го батальона, действовавшие в этом районе, открыли ответный огонь и ранили нескольких боевиков. Кроме этого, один из боевиков задержан и отправлен на лечение.

По сообщениям палестинцев, один боевик был убит в результате обстрела ЦАХАЛа. Остальные боевики скрылись на автомобиле. Затем к месту инцидента подъехала другая машина, забрала оружие и скрылась с места происшествия.

Сообщается, что потерь среди военнослужащих ЦАХАЛа нет.

Глава областного совета Шомрон Йосси Даган поздравил полковника Шомронской бригады Роя Цвейга с предотвращением атаки: «Очередная попытка нападения в Самарии. Благодаря правильным и быстрым действиям солдат Самарийской областной бригады, под командованием под командованием полковника Роя Цвейга, серьезного инцидента удалось избежать. Жители Самарии и весь народ Израиля благодарят вас».

Курсор писал ранее, что на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Еще мы писали, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.

Напомним, двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.