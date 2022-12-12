Палестинцы требуют опубликовать черный список компаний, работающих в Иудее и Самарии

Министр иностранных дел ПА обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием опубликовать черный список компаний, работающих в еврейских городах Иудеи и Самарии.

Раид Аль-Малики, министр иностранных дел Палестинской автономии, назвал давление, которое Соединенные Штаты оказывают на ООН, чтобы она не обновляла свой черный список компаний, работающих в Иудее и Самарии, «смущающим».

В феврале 2020 года Комиссия ООН по правам человека опубликовала черный список предприятий, работающих в еврейских городах Иудеи, Самарии и восточного Иерусалима, которые, по их словам, «причастны к ущемлению политических, экономических, социальных и культурных прав еврейского народа». палестинский народ».

В интервью радио «Голос Палестины» Аль-Малики сказал, что МИД Палестины работает над организацией встречи с новым Верховным комиссаром ООН по правам человека, чтобы «разъяснить ему, что его полномочия в этом вопросе исходят не от американцев». но от членов Совета ООН по правам человека, и он должен тщательно придерживаться этого.

Ранее США выразили несогласие с внесением ООН в черный список компаний, ведущих бизнес в Иудее и Самарии.

Представитель Госдепартамента заявил, что США настаивают на том, чтобы ООН не обновляла черный список. При этом Государственный департамент подтвердил, что обратился в Управление ООН по правам человека с опасениями по поводу списка, который впервые был опубликован в 2020 году.

«Соединенные Штаты продолжают выступать против любой работы по его обновлению и выразили обеспокоенность непосредственно в Управление Верховного комиссара по поводу прав. Мы считаем, что эта база данных служит только для усиления антиизраильской предвзятости, которая слишком часто находит поддержку в ООН», — сказал официальный представитель Госдепартамента Ведант Пател.

Ранее Курсор писал, что представитель ПА сделал громкое заявление касаемо идеи о создании двух государств. Представитель ПА в ООН говорит, что ожидает, что правительство Нетаниягу будет «колониальным и экстремистским».