Представитель ПА сделал громкое заявление касаемо идеи о создании двух государств

Представитель ПА в ООН говорит, что ожидает, что правительство Нетаниягу будет «колониальным, расистским и экстремистским».

Представитель Палестинской автономии (ПА) в ООН Рияд Мансур предупредил в среду, что «решение на основе двух государств» находится в непосредственной опасности.

«Мы находимся в конце пути к решению о двух государствах. Либо международное сообщество проявит волю к решительным действиям, либо оно позволит миру пассивно умереть. Пассивно, а не мирно», — сказал Мансур на заседании Генассамблеи, цитирует JNS.

Он сказал, что ожидаемое новое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу будет «самым колониальным, расистским и экстремистским правительством в истории Израиля».

Чиновники ПА постоянно обвиняют Израиль в том, что он не заинтересован в мирном соглашении. Ранее в этом месяце председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что ему придется иметь дело с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу, хотя он считает, что Нетаниягу не заинтересован в заключении мира.

«Я знал Нетаниягу давно, с 1990-х… Он человек, который не верит в мир, но у меня нет другого выбора, кроме как иметь с ним дело», — сказал Аббас палестинскому телевидению.

«У меня проблема с Израилем, Израиль оккупирует мою землю и мою страну. Кто такой премьер-министр? Нетаниягу. Я вынужден иметь с ним дело», — добавил он.

Однако именно председатель ПА на протяжении многих лет отвергал многочисленные предложения Израиля.

Аббас неоднократно настаивал на созыве международной конференции по миру на Ближнем Востоке, направленной на то, чтобы обойти попытки США возобновить переговоры.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ объявил о создании нового пехотного батальона «Пантеры».