Школьнику, ранившего ножом директора школы, предъявили обвинение

В среду, 9 ноября, в мировом суде Крайот прокуратура предъявила обвинение 16-летнему школьнику, который в начале недели напал на директора школы-интерната с ножом.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Инцидент произошел на улице Сдерот Амихуд в Кфар-Бялике. В обвинительном заключении сказано, что директор заметил, как школьник слоняется в дворе после звонка на урок и сделал ему замечание, потребовав, чтобы тот отправлялся в свой класс. В ответ 16-летний подросток достал нож и воткнул его в ногу директора, а после скрылся с места преступления.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение «Рамбам» в Хайфе. Ранение было легким, его вскоре выписали из больницы для лечения дома.

Полиция нашла нападавшего, арестовала его и заключила под стражу. Вместе с предъявлением обвинения прокуратура подала ходатайство о продлении срока ареста до окончания судебного разбирательства.

«Курсор» писал ранее, что необычный инцидент произошел в Высшей сельскохозяйственной школе Пардес Ханна. Во второй половине дня на территорию школы прибыл отец одного из учеников и напал на учителей и учеников.

Еще мы писали, что 19-летний парень из Кфар-Кассема с ножом напал на своего родственника.