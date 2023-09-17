В Умани после праздничной молитвы умер израильтянин - СМИ

Мужчина упал в обморок после праздничной молитвы на глазах у своих детей.

В Умани в воскресенье, 17 сентября, умер 55-летний израильтянин. Это произошло после праздничной молитвы на глазах у детей мужчины.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что сначала мужчина потерял сознание. Вскоре медики были вынуждены констатировать его смерть.

Гражданин упал на глазах у своих детей, которые были рядом с ним у входа в Сион раввина Нахмана после праздничной молитвы Минха.

Согласно сообщению, на данный момент бизнесмены вместе с чиновниками израильского посольства работают над тем, чтобы его тело доставили в Израиль для захоронения.

Как сообщал Курсор, троих израильтян, задержанных в Украине, освободят утром в понедельник, 18 сентября, под домашний арест в Одессе, после чего подозреваемые будут ожидать дальнейшие юридические процедуры против них.

Все арестованные мужчины были хасидскими паломниками, направлявшимися в украинский город Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана.

Курсор писал, что глава украинской полиции рассказал о ситуации в Умани, где сейчас находятся 35 тысяч хасидов.

Тысячи евреев-хасидов ежегодно отправляются в Умань накануне еврейского Нового года, чтобы посетить место захоронения раввина XVIII века Нахмана Бресловского, основателя бресловской хасидской секты.

Паломничество преимущественно мужчин в Умань, расположенную примерно в 125 милях к югу от столицы Киева, прошло, несмотря на предупреждения израильского правительства и украинских чиновников об опасности такой поездки.