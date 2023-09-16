Глава украинской полиции рассказал о ситуации в Умани, где сейчас находятся 35 тысяч хасидов

Он лично приехал в город, чтобы проверить все ли там в порядке.

Начальник полиции Украины Иван Выговский в субботу приехал в Умань с инспекционной проверкой. Для него было важно лично убедиться в том, что местная полиция справляется с массовым нашествием израильтян. В результате проверки Выговский отметил, что ситуация в Умани "контролируемая, без чрезвычайных происшествий".

Об этом пишут "Новости Израиля".

Стоит отметить, что по данным украинской полиции, в Умани сейчас находятся более 35 тысяч паломников и это во время войны. В мирные годы город посещали осенью от 20 до 40 тысяч иностранных хасидов.

К слову, на время паломничества в городе введен запрет на продажу крепких и слабоалкогольных напитков, пиротехники и холодного оружия.

«Для нас важно даже во время полномасштабной войны с врагом обеспечить безопасное пребывание паломникам, которые приехали посетить религиозную святыню», — говорится в пресс-релизе.

Ранее "Курсор" писал о том, что семь израильтян задержаны в Украине по дороге в Умань. Отмечается, что задержания были проведены по двум разным эпизодам. Еще четверо израильтян были задержаны по подозрению в хранении наркотиков.

Также мы сообщали, что в Умани тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине.

Кроме того, сообщалось, что в этом году на празднование Рош ха-Шана украинский город Умань посетит около 35 тысяч людей. Об этом сообщил главный раввин Киева Йонатан Маркович. Он также рассказал, что к могиле Рабби Нахмана едут не только брацлавские хасиды – это паломничество популярно у многих нерелигиозных граждан Израиля, Франции, США и у религиозных сионистов.