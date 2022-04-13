Парк роз в Иерусалиме преобразуют в общественное пространство

Парк роз Воль был официально основан в 1981 году, хотя он существует еще с 1950-х годов. В начале 1980-х годов при поддержке тогдашнего мэра Тедди Коллека в этом районе было посажено около 15 000 кустов роз, включающих около 400 различных сортов со всего мира.

Мэрия Иерусалима объявила о планах обновить Воль, парк площадью 19 акров с прудом и самым большим садом роз в Израиле,

на сумму примерно 60 миллионов шекелей (18,7 миллиона долларов).

Ремонтные работы в парке, который находится между Кнессетом и Верховным судом, в центре комплекса правительственных зданий, будут включать в себя улучшение общественного доступа в этот район и открытие кафе рядом с прудом на территории.

Кафе будет обслуживать сотрудников правительственного комплекса, посетителей Кнессета и общественность.

Согласно объявлению муниципалитета (на иврите) на прошлой неделе, все дорожки будут перестроены, а парковая мебель обновлена. Вся система растительности также будет обновлена, включая новую жизнь сотням сортов роз, существующих в саду.

Мэр Иерусалима Моше Леон заявил на прошлой неделе, что хочет превратить сад в «национальный, представительный и символический район, которым мы все будем гордиться».

Этот проект является частью общего муниципального проекта по благоустройству территории, в которую входят Кнессет, парк Захер, сад Меноры, Парк роз и Международный конференц-центр.

Работа над парком должна начаться в июне и продлится примерно 16 месяцев. Она будет проходить одновременно с работами по строительству новых велосипедных дорожек и улучшению ландшафта и городского пейзажа вдоль дороги, которая ведет к правительственному комплексу.

Ранее Курсор писал, что израильские города подписали соглашение на 500 миллионов шекелей для финансирования обновления инфраструктуры.