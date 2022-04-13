Парк роз в Иерусалиме преобразуют в общественное пространство

Мэрия Иерусалима объявила о планах обновить Воль, парк площадью 19 акров с прудом и самым большим садом роз в Израиле,
на сумму примерно 60 миллионов шекелей (18,7 миллиона долларов).
Ремонтные работы в парке, который находится между Кнессетом и Верховным судом, в центре комплекса правительственных зданий, будут включать в себя улучшение общественного доступа в этот район и открытие кафе рядом с прудом на территории.
Кафе будет обслуживать сотрудников правительственного комплекса, посетителей Кнессета и общественность.
Согласно объявлению муниципалитета (на иврите) на прошлой неделе, все дорожки будут перестроены, а парковая мебель обновлена. Вся система растительности также будет обновлена, включая новую жизнь сотням сортов роз, существующих в саду.
Мэр Иерусалима Моше Леон заявил на прошлой неделе, что хочет превратить сад в «национальный, представительный и символический район, которым мы все будем гордиться».
Этот проект является частью общего муниципального проекта по благоустройству территории, в которую входят Кнессет, парк Захер, сад Меноры, Парк роз и Международный конференц-центр.
Работа над парком должна начаться в июне и продлится примерно 16 месяцев. Она будет проходить одновременно с работами по строительству новых велосипедных дорожек и улучшению ландшафта и городского пейзажа вдоль дороги, которая ведет к правительственному комплексу.
Ранее Курсор писал, что израильские города подписали соглашение на 500 миллионов шекелей для финансирования обновления инфраструктуры.