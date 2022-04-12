Беннет: Правильно — Иудея и Самария, а не Западный берег

Беннет ответил на критику, последовавшую после того, как он использовал фразу «Западный берег» во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме.

Премьер-министр Нафтали Беннет дал отпор тем, кто утверждал, что использование им в английском языке фразы «Западный берег» является частью более масштабного идеологического сдвига от правых к левым.

«Правильная фраза — определенно Иудея и Самария», — сказал Беннетт 13 каналу в рамках серии интервью, которые он дал, чтобы защитить свою репутацию и репутацию своего правительства на фоне предположений о том, что страна может приближаться к новым выборам.

Когда Беннет использовал фразу «Западный берег» во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме, это подверглось резкой критике со стороны правых, включая «Ликуд», возглавляемый бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Хотя стоит отметить, что, когда он был премьер-министром, Нетаниягу также использовал фразу «Западный берег».

Беннет сказал 13 каналу, что «это не первый раз, когда я говорю о Западном берегу с иностранцами», добавив, что он сказал так, потому что «говорил на английском, а не на иврите».

Ранее Курсор писал, что Беннет ответил на критику Зеленского.

Еще Курсор сообщал, что Беннет встретился с депутатом Ямины на фоне слухов об очередном выходе из коалиции.