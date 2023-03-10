Парламент ЮАР призвал понизить статус посольства Израиля: в чем причина

В МИД уже отреагировали на голосование, назвав его «стыдным и позорным».

Парламент Южноафриканской Республики (ЮАР) призвал правительство страны понизить статус посольства Израиля до «офиса связи», сославшись на отношение еврейского государства к палестинцам в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что не имеющая обязательной силы резолюция была одобрена 208 голосами против 94 и может вступить в силу только в том случае, если правительство примет ее и проинформирует об этом Израиль.

Издание напоминает, что ЮАР заняла жесткую позицию в отношении Израиля и твердо поддерживает палестинцев. В 2019 году страна понизила статус посольства в Тель-Авиве и отозвала своего посла.

Министерство иностранных дел Израиля уже назвало голосование «стыдным и позорным».

«Даже как символическая резолюция, она нисколько не способствует продвижению какого-либо жизнеспособного решения на Ближнем Востоке. В то время, когда многие африканские и мусульманские страны укрепляют и углубляют связи с Государством Израиль во благо общих интересов, жаль, что Южная Африка продолжает придерживаться анахронизма и ухудшения отношений, шаг, который может лишь нанести ущерб самой Южной Африке и ее репутации», — говорится в заявлении МИД.

Как сообщал Курсор, ЮАР объявила об отзыве приглашения израильскому клубу «Тель-Авив Хит» принять участие в соревнованиях по регби второго уровня с 24 марта. В пресс-релизе национального органа было сказано, что в турнире примут участие команды «Хит плюс» из Испании, Кении, Намибии и Зимбабве, а также шесть южноафриканских команд. Однако через 24 часа SA Rugby сообщил Тель-Авиву, что приглашение к участию было отозвано.

Также мы писали о том, что в ноябре 2022 года преступник, которого южноафриканские СМИ назвали «самым разыскиваемым лидером банды Израиля», был арестован недалеко от Йоханнесбурга.