В ЮАР отозвали приглашение сборной Израиля на соревнования по регби: с чем это связано

В ЮАР объявили об отзыве приглашения израильскому клубу «Тель-Авив Хит» принять участие в соревнованиях по регби второго уровня с 24 марта.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В четверг в пресс-релизе национального органа было сказано, что в турнире примут участие команды «Хит плюс» из Испании, Кении, Намибии и Зимбабве, а также шесть южноафриканских команд. Однако через 24 часа SA Rugby сообщил Тель-Авиву, что приглашение к участию было отозвано.

Теперь мексиканская сторона может заменить израильтян. По словам президента SA Rugby Марка Александера, решение было принято после того, как «мы выслушали мнения важных групп заинтересованных сторон», не вдаваясь в подробности.

«Мы приняли это решение, чтобы избежать вероятности того, что соревнование станет источником разделения, несмотря на тот факт, что Израиль является полноправным членом World Rugby и МОК», — сказал Александр.

Южная Африка заняла жесткую позицию в отношении Израиля и твердо поддерживает палестинцев. В 2019 году она понизила статус своего посольства в Тель-Авиве и отозвала своего посла. Африканский национальный конгресс (АНК) уже давно занял очень враждебную позицию по отношению к Израилю, поддержав движение бойкота, отчуждения и санкций в 2002 году.

Ранее глава Олимпийских игр 2024 года в Париже заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение касаемо участия российских и белорусских спортсменов в Играх в следующем году.

«Курсор» сообщал, что Израиль выбран местом проведения чемпионата Европы по гимнастике.

Помимо этого недавно министр культуры и спорта назвал одну из своих главных целей.

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