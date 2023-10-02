Партия Еш Атид впервые проведет праймериз - озвучена дата

Внутрипартийные выборы пройдут впервые после основания политической силы Яиром Лапидом 11 лет назад.

Партия "Еш Атид" в понедельник, 2 октября, официально объявила о первых выборах руководства партии.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, праймериз в "Еш Атид" пройдут впервые после основания партии Яиром Лапидом 11 лет назад.

В заявлении политсилы отмечается, что в декабре 2023 года будет проведена конференция "Еш Атид". На выборах будут участвовать только те, кто определен в качестве членов конференции и подчиняется уставу партии. Критерии, необходимые для выдвижения кандидатур согласно уставу: члены партии не менее трех лет подряд, которые не были осуждены за скандальное преступление и не было принято решение о привлечении их к ответственности за скандальное преступление.

На данный момент свою кандидатуру на пост лидера "Еш Атид" выдвинул только депутат Кнессета Рам Бен-Барак.

На конференции "Еш Атид" будут присутствовать около 750 членов, включая активистов, депутатов Кнессета и руководителей полевых штабов партии. Это будет вторая конференция партии после того, как 4 января 2022 года "Еш Атид" провела свою первую конференцию за 10 лет со дня ее создания. Тогда на голосование за лидера, кроме председателя партии Лапида, не было выдвинуто никаких других кандидатов.

Как сообщал Курсор, в сентябре депутат Кнессета Рам Бен-Барак призвал объявить в стране досрочные выборы в Кнессет. По словам оппозиционера, он надеется, что еще в нынешнем году "это плохое правительство закончит свои дни".

"Давайте пойдем на выборы и выберем правительство, которое является одновременно разумным и сионистским и которое заботится о безопасности страны", - сказал Бен-Барак.

Также Курсор писал о том, что депутат Кнессета Рам Бен-Барак ожидает мятежа в рядах партии "Ликуд". По его мнению, все депутаты Кнессета в Ликуде, за исключением Юли Эдельштейна, тесно сотрудничают с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и действуют в его интересах. Это будет видно со временем.