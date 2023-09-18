Рам Бен-Барак призвал объявить досрочные выборы

По словам оппозиционера, он надеется, что еще в нынешнем году "это плохое правительство закончит свои дни".

Депутат Кнессета Рам Бен-Барак (Еш Атид) призвал объявить в стране досрочные выборы в Кнессет.

Об этом сообщает портал Maariv.

По словам оппозиционера, он надеется, что еще в нынешнем году "это плохое правительство закончит свои дни".

"Давайте пойдем на выборы и выберем правительство, которое является одновременно разумным и сионистским и которое заботится о безопасности страны", - сказал Бен-Барак.

Он также заявил, что нынешнее правительство "не верит в Декларацию независимости" и в нем есть "антисионистские партии".

"Правительство, которое говорит, что вы должны доверять Богу, и все же Мессия пришел не для того, чтобы построить государство, правительство, в котором есть священники, которые правят и диктуют ему. На мой взгляд, это несионистское правительство", - добавил политик.

Как сообщал Курсор, в августе депутат Кнессета Бен-Барак выразил острое несогласие с политикой премьер-министра Биньямина Нетаниягу, утверждая, что его действия причиняют больше вреда, чем даже иранцы.

«Нетаниягу наносит больше вреда, чем иранцы, по крайней мере, мы знаем, как с ними бороться», - подчеркнул Бен-Барак.

Также Курсор писал о том, что депутат Кнессета Рам Бен-Барак ожидает мятежа в рядах партии "Ликуд". По его мнению, все депутаты Кнессета в Ликуде, за исключением Юли Эдельштейна, тесно сотрудничают с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и действуют в его интересах. Это будет видно со временем.