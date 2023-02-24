Партия «Еш Атид» выиграла бы выборы, если бы они состоялись сегодня — опрос

Согласно опросу, проведенному Panels Politics на этой неделе, если бы общенациональные выборы были проведены сейчас, «Еш Атид» получила бы 27 мест, а «Ликуд» — 26 мест. Это ознаменовало бы значительный поворот по сравнению с предыдущими выборами 1 ноября.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Возможно, что более важно, нынешние оппозиционные партии, имеющие 56 мест, получат 65 мест на новых выборах, а нынешняя коалиция получит 55 мест, что на девять мест меньше, чем у ее нынешних 64 мест.

Полные результаты опроса: Еш Атид — 27 мест; Ликуд — 26 мест; Национальное единство — 19 мест; ШАС — 10 мест; Яадут а-Тора — 7 мест; Оцма Иегудит — 7 мест; Авода — 5 мест; Хадаш-Тааль — 5 мест; Религиозно-сионистская партия 0 5 мест; Исраэль Бейтену — 5 мест; МЕРЕЦ. — 4 места.

Согласно опросу, РААМ, Балад и Ноам не преодолеют избирательный барьер.

«Ликуд» понес самые значительные потери, потеряв шесть мест. «Национальное единство» добилось наибольшего прироста, добавив семь мест. «Еш Атид» получит три места, а «Авода» и «Оцма Иегудит» добавят по одному. Партия МЕРЕЦ, которая на предыдущих выборах едва не преодолела порог, должна была пройти в Кнессет. ШАС потерял бы одно место, а Религиозно-сионистская партия — два места.

Резкая разница в опросах возникает на фоне широкой критики нынешней коалиции за предложенную реформу судебной системы, а также за уступки, которые «Ликуд» сделал своим партнерам в вопросах религии и государства.

В опросе приняли участие 502 человека, а погрешность составила 4,3%.

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