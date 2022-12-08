В Ликуде предложили серьезное наказание за фотосъемку солдат ЦАХАЛа

Кроме того, предложение включает наказание и для тех, кто распространяет такой контент.

В свете недавних событий, когда левые активисты подходили к солдатам с фотоаппаратами во время оперативных мероприятий и пытались помешать им выполнять свои обязанности, депутаты Кнессета Мики Зохар и Эли Деллал от «Ликуда» внесли законопроект, запрещающий фотосъемку. солдат в ходе оперативной деятельности.

Согласно их предложению, «кто снимает на видео или фотографирует солдат и сотрудников силовых структур при исполнении ими своих служебных обязанностей, в качестве акта протеста с сознательным умыслом воспрепятствовать выполнению их миссии или с умыслом подорвать их дух при выполнении своей миссии, тот будет наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. За намерение причинить вред государственной безопасности — будет наказывается лишением свободы на срок до десяти лет».

Кроме того, предложение включает наказание для тех, кто распространяет такой же контент: «Кто публично распространяет такой фотоконтент, в том числе через социальные сети и официальные средства массовой информации, с намерением дискредитировать и/или подорвать боевой дух израильских солдат и сил безопасности, тот будет наказывается лишением свободы на срок до пяти лет; за намерение нанести ущерб безопасности государства — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет».

Ранее Курсор писал, что Ликуд и ШАС окончательно договорились о создании коалиции — СМИ.