Партия РААМ бросила вызов коалиции, проголосовав за повышение минимальной зарплаты

Принятие в Кнессете в предварительном чтении законопроекта о повышении минимальной заработной платы стало возможным благодаря компромиссу коалиции и оппозиции.

После очередного поражения хрупкой коалиции Кнессет одобрил пакет законопроектов, предусматривающих повышение минимальной заработной платы, хотя главы коалиции стремились помешать их принятию.

Перед голосованием в коалиции проходила напряженная борьба: коалиционная партия РААМ нарушила дисциплину и заявила, что будет голосовать за предложение оппозиционного Объединенного списка, а лейбористы намеревались голосовать за законопроекты.

В результате достигнутого компромисса коалиционные партии отказались от голосования, и это позволило принять все три законопроекта.

Депутат МЕРЕЦ Ринави Зуаби осталась на пленуме и голосовала с оппозицией за законопроект, как и все члены РААМ, кроме председателя Мансура Аббаса.

«Курсор» уже писал, что Кнессет утвердил законопроект о повышении минимальной заработной платы. Социально значимый законопроект об увеличении минимального уровня заработной платы прошел в предварительном чтении. Таким образом зарплатный минимум будет повышен до 40 шекелей.

Ранее сообщалось, что коалиция намерена голосовать против закона о минимальной заработной плате. Вновь политические мотивы могут помешать принять социально значимый закон. Сегодня Кнессет рассмотрит в предварительном чтении законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Мы передавали, что партия РААМ устроила 35 имамов работниками МВД.