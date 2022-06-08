Кнессет утвердил законопроект о повышении минимальной заработной платы

Социально значимый законопроект об увеличении минимального уровня заработной платы прошел в предварительном чтении. Таким образом зарплатный минимум будет повышен до 40 шекелей.

В среду, 8 июня, в Кнессете состоялось голосование по законопроекту о повышении минимальной заработной платы до 40 шекелей в час.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Были опасения, что закон не смогут принять из-за политических разногласий.

«Курсор» передавал ранее, что коалиция намерена голосовать против закона о минимальной заработной плате. Вновь политические мотивы могут помешать принять социально значимый закон. Сегодня Кнессет рассмотрит в предварительном чтении законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Также мы писали, что коалиция намерена наказать Сильман за ее голосование против Каханы. Ямина может объявить Идит Сильман перебежчиком после ее голосования против повторного назначения Каханы, что не даст ей возможности баллотироваться на следующих выборах в Кнессет.

Ранее сообщалось, что Айман Уде призвал арабов и евреев уклоняться от службы в армии. Выступая на мероприятии Кнессета под названием «55 лет оккупации», арабские депутаты осудили «политику апартеида» Израиля и призвали граждан Израиля уклоняться от призыва.

Напомним, Кахана отверг план по увеличению количества женщин в боевых частях. Заместитель министра Матан Кахана, резервный летчик-истребитель, говорит, что он опасается, что ЦАХАЛ снизит стандарты, чтобы допустить женщин-новобранцев в элитный вертолетный поисково-спасательный отряд.