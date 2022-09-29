Пассажирам Центральной станции в Иерусалиме угрожали расстрелом: подробности

Майор полиции Юваль Адаки, которая дежурила возле здания Центральной станции, увидела мужчину с винтовкой в руках.

В среду, 28 сентября, в Иерусалиме на Центральной станции молодой мужчина взял винтовку и начал угрожать пассажирам расстрелом.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Один из очевидцев сообщил об этом майору полиции Юваль Адаки, которая в тот момент дежурила у здания. Вместе с еще одним полицейским она направилась к злоумышленнику, увидела у него в руках оружие и потребовала положить его на пол, иначе она будет стрелять на поражение. Молодой человек подчинился и сдался полиции.

Позже выяснилось, что пассажирам угрожал 20-летний житель Явне, но у него была не настоящая винтовка, а пейнтбольная, которая стреляет краской. С виду она очень напоминает настоящую.

Мотивы нарушителя неясны. Есть подозрение, что у молодого человека присутствуют психологические расстройства.

הבוקר התקבל דיווח על אדם חשוד הנראה מכוון נשק לעבר עוברי אורח באזור התחנה המרכזית בירושלים. שוטרת מצוות השיטור העירוני איתרה את החשוד, דרכה את נשקה האישי לאחר שסרב להוריד את הרובה שאחז, והוא נעצר. בדיקה העלתה כי מדובר ברובה צבע דמוי נשק מסוג M-16. החשוד הועבר לחקירה pic.twitter.com/Bl1EQRAaXN — משטרת ישראל (@IL_police) September 28, 2022

«Курсор» писал ранее, что 44-летний подозреваемый пришел в синагогу и устроил пожар, используя в качестве розжига талит. От огня также пострадали священные книги и имущество синагоги. Злоумышленник кричал, что хочет убить раввинов.

Еще мы писали, что 24 сентября, солдаты ЦАХАЛа совместно с пограничной службой (МАГАВ) на границе с Иорданией предотвратили контрабанду большой партии оружия и боеприпасов.

Напомним, что ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия в Иорданской долине.