Пассажирам Центральной станции в Иерусалиме угрожали расстрелом: подробности

16:13, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
винтовка m16
Фото: Pixabay

Майор полиции Юваль Адаки, которая дежурила возле здания Центральной станции, увидела мужчину с винтовкой в руках.

В среду, 28 сентября, в Иерусалиме на Центральной станции молодой мужчина взял винтовку и начал угрожать пассажирам расстрелом.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Один из очевидцев сообщил об этом майору полиции Юваль Адаки, которая в тот момент дежурила у здания. Вместе с еще одним полицейским она направилась к злоумышленнику, увидела у него в руках оружие и потребовала положить его на пол, иначе она будет стрелять на поражение. Молодой человек подчинился и сдался полиции.

Позже выяснилось, что пассажирам угрожал 20-летний житель Явне, но у него была не настоящая винтовка, а пейнтбольная, которая стреляет краской. С виду она очень напоминает настоящую.

Мотивы нарушителя неясны. Есть подозрение, что у молодого человека присутствуют психологические расстройства.

«Курсор» писал ранее, что 44-летний подозреваемый пришел в синагогу и устроил пожар, используя в качестве розжига талит. От огня также пострадали священные книги и имущество синагоги. Злоумышленник кричал, что хочет убить раввинов.

Еще мы писали, что 24 сентября, солдаты ЦАХАЛа совместно с пограничной службой (МАГАВ) на границе с Иорданией предотвратили контрабанду большой партии оружия и боеприпасов.

Напомним, что ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия в Иорданской долине.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.