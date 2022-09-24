ЦАХАЛ предотвратил контрабанду крупной партии оружия и боеприпасов

Как сообщило командование ЦАХАЛа, с начала 2022 года на иорданском участке границы было перехвачено 130 единиц оружия.

В ночь на субботу, 24 сентября, солдаты ЦАХАЛа совместно с пограничной службой (МАГАВ) на границе с Иорданией предотвратили контрабанду большой партии оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает издание «Детали».

Бойцы территориальной бригады «Бекаа» остановили двух подозрительных палестинцев, которые пересекали границу Израиля. У них с собой были баулы, в которых находились 34 единица пистолета калибра 9 миллиметров и 36 комплектующих для автоматической винтовки М-16, в том числе, 56 стволов от М16. Задержанных мужчина передали в органы безопасности.

В ЦАХАЛе сообщили, что с начала года на иорданском участке границы было перехвачено 130 единиц разного оружия.

«Курсор» писал ранее, что в этом году ЦАХАЛом и другими силовыми структурами было пресечено около 40 операций по контрабанде наркотиков на сумму около 135 миллионов шекелей. Также на границе с Иорданией было пресечено 18 попыток контрабанды боеприпасов.

Еще мы писали, что силы безопасности арестовали 4 террористов в ходе ночной операции, конфисковали оружие. У них был пистолет, использованный при нападении на автомобиль раввина Давида Амитаи.

Напомним, что благодаря детективам полиции Израиля, ЦАХАЛу и бойцам спецназа МАГАВа, удалось провести широкомасштабную операцию в Иудеи и Самарии. Там была разоблачена группировка торговцев оружием и наркотиками.