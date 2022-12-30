В Бен-Гурионе израильтянке порвали паспорт при посадке в самолет

От пассажирки потребовали заплатить 1000 шекелей за срочную выдачу нового паспорта в аэропорту. Пара так и не попала на свой рейс и вынуждена была покупать новые билеты.

Израильтяне Нета Аппельбаум и Ницан Якир, летевшие из Тель-Авива в Барселону, столкнулись с хамством и непрофессионализмом сотрудников в аэропорту «Бен-Гурион».

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что сотрудница, проверявшая паспорта при посадке в самолет, случайно порвала паспорт Неты и попыталась сделать вид, что она тут не при чем.

«Мы приехали в Тель-Авив в 04:00 утра, чтобы лететь на игру «Барселоны». … Все было замечательно, пока мы не подошли к очереди на посадку», — рассказал Нета.

По ее словам, сотрудница наземной службы вырвала из ее паспорта страницу с фото и всеми данными – и отказалась признать свою вину.

«Она просто решила обвинить нас и сказала: «Паспорт попал ко мне уже порванным», — добавил спутник Неты.

Пара жалуется на грубость и непрофессионализм со стороны служб поддержки.

«Сотрудник на стойке держал вырванную страницу перед моим лицом и твердил: «Ты не можешь так сесть в самолет». До того множество служащих проверили мой паспорт, и я прошла службу безопасности – он же не мог порваться сам по себе», — добавляет девушка.

Туристы пытались звонить менеджерам в службу клиентской поддержки, но и там не стали решать их проблему.

«Их поведение было бредовым. Менеджер по обслуживанию клиентов, которому я позвонил, закричал на меня: «Кто ты вообще такой?», — рассказывает Ницан.

В итоге от Неты потребовали заплатить 1000 шекелей за срочную выдачу нового паспорта в аэропорту. Пара так и не попала на свой рейс и вынуждена была покупать новые билеты за 500 долларов.

«Не будем даже говорить о пренебрежительном, непрофессиональном и оскорбительном поведении почти всех сотрудников компании, с которыми мы встречались, перекладывавших ответственность друг на друга. В конце концов нам просто пришлось без необходимости заплатить большую сумму с кредитной карты», — отметила Нета.

Компания наземного обслуживания Aero Handling заявила в ответ: «Мы приносим извинения за неудобства, вызванные опозданием на рейс. Ситуация с порванным паспортом расследуется различными инстанциями».

В фирме подчеркнули, что занимаются только наземным обслуживанием и являются субподрядчиком авиакомпании. Жалобы же пассажиров поступают напрямую к авиакомпаниям, которые могут выплатить финансовую компенсацию.

Как сообщал Курсор, частный самолет, следовавший из Дубая в Израиль, благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайного положения из-за опасений, что у самолета не хватает шины.

Ранее Курсор писал о ЧП в аэропорту Бен-Гурион: автомобиль прорвался через блокпост и был обстрелян.