Пенсионера в инвалидной коляске посадят в тюрьму после инцидента на дороге в Ашдоде

74-летний Григорий Черкасский из Ашдода говорит, что лучше проведет пять дней в тюрьме, чем заплатит «неоправданный» штраф.

Мужчина в инвалидной коляске будет заключен в тюрьму за два неоплаченных штрафа за парковку.

74-летний Григорий Черкасский, отец и дедушка, последние 30 лет проживает в прибрежном городе Ашдод.

Ожидается, что он отбудет пять дней в тюрьме после того, как отказался заплатить за два парковочных талона, сообщил в пятницу 12-й канал.

В сообщении говорится, что у Черкасского есть разрешение на парковку, которое позволяет ему парковать свой автомобиль на местах для людей с инвалидностью.

Муниципалитет Ашдода заявил, что он припарковался таким образом, что заблокировал движение и нарушил правила дорожного движения.

Пытаясь избежать уплаты штрафа, он попросил, чтобы его судили. Но слушания были отложены, и со временем штрафы увеличились до такой степени, что его попросили заплатить двойную первоначальную сумму.

«За последние четыре месяца я трижды обращался в суд, — сказал он. — Поскольку между слушаниями прошло время, мне сказали, что я должен заплатить двойной штраф. Но это не моя вина — это потому, что они отложили слушания».

Столкнувшись с выбором между штрафом в 1000 шекелей (290 долларов США) и тюремным заключением, Черкасский выбрал последнее.

«Я пошел в секретариат суда и сказал им, что не хочу платить и лучше сяду в тюрьму. Я не буду платить, потому что нет справедливости. Почему я должен платить вдвое больше? Потому что они продолжали откладывать суд? Они виноваты, я просил, чтобы меня судили вовремя», — сказал он.

Мэрия Ашдода уточнила, что Черкасский дважды обвиняется в нарушении правил дорожного движения.

«Хотя суд обычно проявляет снисходительность к гражданам в подобных делах, особенно к тем, у кого есть удостоверение инвалида… в данном случае судья согласился с тем, что [Черкасский] нарушил правила дорожного движения, признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 1000 шекелей или отбыть пять суток в тюрьме», — заявили в муниципалитете.

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