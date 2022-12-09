В Израиле появится новая система обнаружения нарушений ПДД

Система на основе ИИ, которая автоматически выдает штрафы и видеодоказательства за превышение скорости, использование телефонов и другие правонарушения, начнет испытания в 2023 году.

Полиция Израиля готовится начать тестирование и применение одной из самых передовых в мире систем контроля за нарушением правил дорожного движения. Система будет включать в себя широкое использование датчиков, установленных вдоль дорог страны, которые будут передавать информацию на передовой компьютер с центральным процессором, основанный на программном обеспечении искусственного интеллекта (ИИ), способном извлекать данные с датчиков, автоматически анализировать видео и выписывать штрафы за правонарушения.

Замначальника отдела планирования израильской полиции Игаль Хаддад, ответственный за реализацию плана, говорит, что он разрабатывался в течение последних двух лет и направлен на компьютеризированный процесс производства штрафов за нарушение правил дорожного движения.

«В настоящее время 80% штрафов за правонарушение являются продуктом взаимодействия между полицейским и гражданским лицом, и лишь небольшое их количество производится с помощью камер. Цель состоит в том, чтобы изменить это соотношение в будущем и создать ситуацию, в которой большинство билетов производятся полностью в цифровом виде, что освобождает полицию от выполнения других рутинных полицейских задач», — скзаал он.

При работе системы будут передаваться беспроводные данные с датчиков дорожного движения и стационарных и мобильных смарт-камер, которые будут документировать нарушения и в режиме реального времени передаваться в диспетчерский центр для компьютеризированной расшифровки. Штрафы будут готовы в течение нескольких минут и сократят время их получения водителями.

Цель состоит в том, чтобы с помощью датчиков и анализа ИИ в цифровом виде обеспечить соблюдение не только нарушений скорости и работы светофоров, как это уже делается сегодня, но и правонарушений, которые более сложны для обнаружения полицейскими. К ним относятся пересечение белой линии, вождение с использованием телефона, запрет проезда на пешеходном переходе и многое другое.

Цифровые штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые будут выдаваться водителям, совершившим нарушения, будут включать видеодокументацию правонарушения, включая ссылку на видеоролик.

Использование ИИ для автоматического анализа видео в настоящее время принято в основном в системах наблюдения в сфере внутренней безопасности и позволяет анализировать очень большие объемы данных.

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